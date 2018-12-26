بالفيديو.. شرطي يقتل كلبا شرسا خلال مداهمة أمنية

أقدم شرطي على قتل كلب شرس من نوع "بيتبول"، وذلك عندما هاجمه فجأة بينما كان يقوم بتفقد أمني لأحد المنازل في مدينة "جاكسونفيل" الأمريكية.

وتلقى الشرطي الأمريكي إنذارا يفيد بحدوث اقتحام لمنزل في المدينة، حيث سارع إلى الموقع وبدأ بتفقد المكان والتأكد من صحة الإنذار.

وخلال سير الشرطي في حديقة المنزل، هاجمه كلب "بيتبول" بشكل مفاجئ، فما كان من الشرطي إلا أن استخدم مسدسه وأردى الكلب قتيلا على الفور.

المصدر: وكالات