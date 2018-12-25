طبيب قتل زوجته السابقة و"أبقاها حية"على شبكة الإنترنت

أقدم جراح هندي شهير على قتل زوجته السابقة في نيبال، وقام "بإبقائها حية" لسبعة أشهر كاملة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يعتقد الناس أنها لم تمت بعد.

وقتل الطبيب، دارميندرا سينغ، زوجته، راخي سريفاستافا، عندما دفعها عمدا من أعلى منحدر جبلي، يقع بالقرب من مدينة "بوخرا" في نيبال، وتعاون مع شخصين آخرين لإتمام الجريمة.

والمثير في الحادثة أن الطبيب أخذ يستخدم الحسابات الشخصية للضحية على مواقع التواصل الاجتماعي، وينشر التعليقات والصور بالنيابة عنها، حتى لا يشك أحد باختفائها في الوقت الذي تواجد خلاله في نيبال.

وعندما طال غياب الضحية عن الأنظار، تحركت عائلتها واشتكت على زوجها الحالي، مانيش سينها، ظنا منها أنه دبر مكروها ما للزوجة راخي، حيث غاص محققو الشرطة في تفاصيل اختفائها الغريب، ورجحوا تورط زوجها الأول، الطبيب سينغ.

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وحدثت الجريمة بعدما زارت راخي نيبال برفقة زوجها الثاني، مانيش، حيث عاد الأخير إلى الهند بينما بقيت راخي عدة أيام إضافية تستجم وحيدة.

وعندها قام زوجها الأول، سينغ، باستغلال الفرصة واستدراجها إلى منطقة جبلية في نيبال، حيث كان برفقة اثنين من المتواطئين. ومع وصول راخي إلى الموقع، قاموا بدفعها من أعلى منحدر جبلي، ما أدى إلى مقتلها على الفور.

وعقب اعتقال سينغ والتحقيق معه، أقر بأنه من قتل راخي، وبرر فعلته بأنها كانت تبتزه للحصول على الأموال والعقارات التي يملكها.

المصدر: Times of India