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براءة وجه زوجة أب تخفي وراءها ممارسات وحشية! (صور)

مجتمع

براءة وجه زوجة أب تخفي وراءها ممارسات وحشية! (صور)
© AsiaWire
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ألقت الشرطة القبض على زوجة أب شريرة في الصين، بعد اكتشاف ممارساتها الوحشية ضد ابن زوجها البالغ من العمر 7 سنوات.

وذكرت صحيفة ذي صن أن المرأة المقيمة في مقاطعة خبي في شمال الصين، والتي تبدو لطيفة جدا، كانت تجبر ابن زوجها على شرب مبيض الغسيل وتسكب عليه ماء مغليا.

© AsiaWire

وكشفت المعاملة السيئة للطفل عندما لجأ معلمون من المدرسة إلى الأب لدى ملاحظتهم لحروق شديدة على جسد الطفل. وقام الزوج "المخدوع" بعد ذلك بإبلاغ الشرطة.

© AsiaWire
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واستمر تعذيب الطفل، وفقا لوسائل إعلام محلية، لمدة 6 أشهر كاملة، منذ انتقال الطفل للعيش مع والده وزوجته الجديدة، شياو جي.

وقال الطفل الذي كان يربيه جده وجدته قبل ذلك، إن زوجة أبيه كانت تجبره على شرب مبيض الغسيل وكانت تربط أعضاءه التناسلية في الليل لكي لا يطلب الذهاب إلى المرحاض.

ويعالج الطفل الضحية الآن من حروق من الدرجتين الأولى والثاني. وتستمر الشرطة في البحث عن الدوافع لمثل هذه القسوة في التعامل من قبل زوجة الأب.

المصدر: ذي صن

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