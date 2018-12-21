سعوديات ينتفضن ضد أحلام عبر تويتر ودعوات لمقاطعة حفلها

عقب إعلان الفنانة الإماراتية أحلام عن إقامة أول حفل لها خاص بالنساء فقط في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، أطلق المغردون السعوديون هجوما عنيفا عليها عبر تويتر.

ودعا المغردون السعوديون إلى مقاطعة حفل أحلام، عبر هاشتاغ "#مقاطعة_حفلة_احلام"، الذي دخل قائمة المواضيع الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة العربية السعودية.

#مقاطعة_حفلة_احلام

تحرري من تناقضكِ ولو لمرة واحدة

كيف لبلد طاهر الا تقود فيه المرأة سيارتها ولكنه يفتح احضانه للهو الحديث والطقطقة ؟؟

مشكلة الغباء اذا تكدس على بعض — E M A N🌱 (@Eman6salman) December 21, 2018

#مقاطعة_حفلة_احلام لا أهلاً ولا سهلاً بكل معارضة وعدوة لحقوق المرأة — 🌌 (@MGDAMRI) December 21, 2018

#مقاطعة_حفلة_احلام

كيف تقدري ترفعي صوتك بالغناء في حضرة هذا البلد الطاهر ؟ المفروض تخجلي انك تغني فيها طالما قيادة السيارة فيه امر عظيم عندك فبالتالي الغناء والطقطقة امر اعظم 🤔 — E M A N🌱 (@Eman6salman) December 21, 2018

وتأتي هذه الدعوات ردا على معارضة المطربة الإماراتية سابقا لقرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

ونشر مستخدمو تويتر السعوديون المعارضون لإقامة حفل أحلام، والذين كانت غالبيتهم من النساء، مقاطع للتصريحات السابقة للفنانة الإماراتية حول موضوع قيادة النساء في السعودية.

ترا احلام هذه ارض طاهره كيف تروحين تغنين فيها اذا السياقه بنظرج حرام على هذه الارض الطاهره اجل غنائج على هذه الارض ايش!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #مقاطعة_حفلة_احلام — sara (@sara74564052) December 20, 2018

الحين مو مايجوز نسوق في ارض الحرمين؟؟ وشولخ تغنين فيها؟؟؟#مقاطعة_حفلة_احلام — الاء عابد (@AlaaAbed_) December 20, 2018

#مقاطعة_حفلة_احلام

اي عفية قاطعوا حفلاتها والبوماتها الغنائية واي برنامج تشارك فيه

وقولوا #لن_ننسى_لن_نغفر 👇🏻يااحلام pic.twitter.com/X4hGnvy6mS — 🎀 (@soul___wa___ah) December 21, 2018

اوكي توا كنت نقلب في صفحة من صفحات المشاهير لقيت ان السعوديين قاطعو حفلة لأحلام بسبب تويت كتباتا زمان انها ضد سواقة المرأة السعودية وفعلا التغى حفلها، من تتوقعون اللي ناقشتها فهالموضوع وخلتها تطلع اسوء ما فيها من عنصرية؟ 🙋🏻‍♀️ #مقاطعة_حفلة_احلام كفوووو يابنات السعودية pic.twitter.com/Ei5Uyya6ey — نُورانْ العٓرْبِي (@Nouran_elarbi) December 20, 2018

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي