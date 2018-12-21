سعوديات ينتفضن ضد أحلام عبر تويتر ودعوات لمقاطعة حفلها
عقب إعلان الفنانة الإماراتية أحلام عن إقامة أول حفل لها خاص بالنساء فقط في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، أطلق المغردون السعوديون هجوما عنيفا عليها عبر تويتر.
ودعا المغردون السعوديون إلى مقاطعة حفل أحلام، عبر هاشتاغ "#مقاطعة_حفلة_احلام"، الذي دخل قائمة المواضيع الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة العربية السعودية.
تحيي الفنانة أحلام حفلًا غنائيًا يوم الجمعة ٢١ ديسمبر في العاصمة #السعودية#الرياضpic.twitter.com/gLp8uRGd28— #فعاليات_السعودية🇸🇦 (@eventat_ksa) December 3, 2018
#مقاطعة_حفلة_احلام— E M A N🌱 (@Eman6salman) December 21, 2018
تحرري من تناقضكِ ولو لمرة واحدة
كيف لبلد طاهر الا تقود فيه المرأة سيارتها ولكنه يفتح احضانه للهو الحديث والطقطقة ؟؟
مشكلة الغباء اذا تكدس على بعض
#مقاطعة_حفلة_احلام 😂😂😂 pic.twitter.com/IkxmQUfMGK— Mohammed M Al Ali (@Koki310M) December 21, 2018
#مقاطعة_حفلة_احلام لا أهلاً ولا سهلاً بكل معارضة وعدوة لحقوق المرأة— 🌌 (@MGDAMRI) December 21, 2018
#مقاطعة_حفلة_احلام— E M A N🌱 (@Eman6salman) December 21, 2018
كيف تقدري ترفعي صوتك بالغناء في حضرة هذا البلد الطاهر ؟ المفروض تخجلي انك تغني فيها طالما قيادة السيارة فيه امر عظيم عندك فبالتالي الغناء والطقطقة امر اعظم 🤔
وتأتي هذه الدعوات ردا على معارضة المطربة الإماراتية سابقا لقرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.
ونشر مستخدمو تويتر السعوديون المعارضون لإقامة حفل أحلام، والذين كانت غالبيتهم من النساء، مقاطع للتصريحات السابقة للفنانة الإماراتية حول موضوع قيادة النساء في السعودية.
ترا احلام هذه ارض طاهره كيف تروحين تغنين فيها اذا السياقه بنظرج حرام على هذه الارض الطاهره اجل غنائج على هذه الارض ايش!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #مقاطعة_حفلة_احلام— sara (@sara74564052) December 20, 2018
الحين مو مايجوز نسوق في ارض الحرمين؟؟ وشولخ تغنين فيها؟؟؟#مقاطعة_حفلة_احلام— الاء عابد (@AlaaAbed_) December 20, 2018
#مقاطعة_حفلة_احلام— 🎀 (@soul___wa___ah) December 21, 2018
اي عفية قاطعوا حفلاتها والبوماتها الغنائية واي برنامج تشارك فيه
وقولوا #لن_ننسى_لن_نغفر 👇🏻يااحلام pic.twitter.com/X4hGnvy6mS
اوكي توا كنت نقلب في صفحة من صفحات المشاهير لقيت ان السعوديين قاطعو حفلة لأحلام بسبب تويت كتباتا زمان انها ضد سواقة المرأة السعودية وفعلا التغى حفلها، من تتوقعون اللي ناقشتها فهالموضوع وخلتها تطلع اسوء ما فيها من عنصرية؟ 🙋🏻♀️ #مقاطعة_حفلة_احلام كفوووو يابنات السعودية pic.twitter.com/Ei5Uyya6ey— نُورانْ العٓرْبِي (@Nouran_elarbi) December 20, 2018
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي