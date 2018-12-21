 
مباشر

سعوديات ينتفضن ضد أحلام عبر تويتر ودعوات لمقاطعة حفلها

مجتمع

سعوديات ينتفضن ضد أحلام عبر تويتر ودعوات لمقاطعة حفلها
twitter@AhlamAlShamsi
الفنانة الإماراتية أحلام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l847

عقب إعلان الفنانة الإماراتية أحلام عن إقامة أول حفل لها خاص بالنساء فقط في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، أطلق المغردون السعوديون هجوما عنيفا عليها عبر تويتر.

ودعا المغردون السعوديون إلى مقاطعة حفل أحلام، عبر هاشتاغ "#مقاطعة_حفلة_احلام"، الذي دخل قائمة المواضيع الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الدعوات ردا على معارضة المطربة الإماراتية سابقا لقرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

ونشر مستخدمو تويتر السعوديون المعارضون لإقامة حفل أحلام، والذين كانت غالبيتهم من النساء، مقاطع للتصريحات السابقة للفنانة الإماراتية حول موضوع قيادة النساء في السعودية.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز ردود الفعل الدولية على قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا