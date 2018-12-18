الحكومة المصرية تتحرى واقعة "خطوبة طفلين"

تدخلت الحكومة المصرية، بعد انتشار فيديو وصور لخطوبة طفلين في محافظة كفر الشيخ بشمال مصر، معتبرة أن هذا العمل من أسوأ قرارات أهل الطفلين لكونهما من صغار السن.

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وقالت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عزة العشماوي، خلال تصريحات صحفية، أنه تم رصد هذه الواقعة عن طريق خط نجدة الطفل، وعلى الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ للتقصي عن هذه الواقعة وتقديم تقرير بشأنها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كما بدأت اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ في توعية أسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر وأخذ التعهد اللازم على والدي الطفلين بحسن رعايتهما، ووقف أي إجراء في هذا الزواج لحين بلوغ الطفلين السن القانونية للزواج.

من جانبه، قال المنسق العام لخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر صبري عثمان، إن الأبحاث في هذا الإطار أثبتت أن النسبة الأعم في هذا الزواج تفشل لأن الطفلة تكون غير ناضجة.

وأضاف عثمان في مداخلة هاتفية مع فضائية "DMC" المصرية، اليوم الثلاثاء، أن زواج الأطفال في السن المبكر يهدر حقوق الزوجة في حالة الانفصال، ويجعل هناك صعوبة في إثبات نسب الأبناء.

كما تابع أن المجلس القومي لحقوق الطفل قدم للبرلمان مشروع قانون بتجريم زواج الأطفال منذ 2017، وتم مناقشته في وزارة العدل ومجلس الدولة وإقراره، والقانون كاملا داخل مجلس النواب منذ 2017، مطالبا بسرعة إصدار القانون وإقراره.

وأقيم حفل خطوبة لطفلين في محافظة كفر الشيخ شمال مصر، أثار ضجة كبيرة، حيث شهدت نفس المحافظة واقعة سابقة منذ عدة أشهر لزواج طفلين آخرين لم يتجاوز عمر كل منهما 10 سنوات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية