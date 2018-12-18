مظهر "الدوقة الصعبة" يثير تحفظ "العائلة المالكة"! (فيديو)

أبدت دوقة كورنوال، الزوجة الثانية لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، كاميلا، استياءها من ثوب دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، الذي ارتدته أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية.

وذكر موقع صحيفة "Women’s Day"، أن ظهور زوجة الأمير هاري بثوب أسود مكشوف الكتف، مع طلاء أظافر داكن، أثار استياء في العائلة المالكة البريطانية.

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وأشار الموقع إلى أن كاميلا، البالغة من العمر 71 عاما، "جلست لفترة طويلة وهي تراقب بدهشة سلوك ميغان في الآونة الأخيرة".

وكانت دوقة كورنوال تنوي الحفاظ على صمتها إزاء ما تراه، لكن ظهور دوقة ساسيكس في حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية كان القشة التي قصمت ظهر البعير.

وكانت كاميلا بعد هذا الحدث مستعدة "لتحجيم ميغان ماركل البالغة من العمر 37 وطردها من العائلة، لأنها وجدت سلوكها خلال الحفل غير مناسب للعائلة المالكة".

وبحسب المصدر الذي صرح لـ "Women’s Day"، فقد لقبوا ماركل سرا في القصر بـ "إعصار ميغان" و"الدوقة الصعبة".

المصدر: لينتا. رو