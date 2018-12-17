فلبينية فاتنة تفوز بلقب "ملكة جمال الكون" 2018
فازت ملكة جمال الفلبين كاتريونا غراي Catriona Gray بلقب "ملكة جمال الكون" للعام 2018 (Miss Universe) بعدما تنافست على اللقب مع ملكتي جمال فنزويلا وجنوب إفريقيا.
waaaahhhh!! i knew it!!! 😍 you really brought the crown back, again!!💖 so proud of you!! 😍💖💖#MissUniversepic.twitter.com/FpFU3P8Jx3— 𝓚𝓮𝓷 (@hersheyxK) December 17, 2018
وطُرح سؤال موحّد على المتأهلات الثلاث: "ما هو الدرس الأهم الذي تعلمته في حياتك، وكيف يمكن أن يترجم بعد فوزك بلقب ملكة جمال الكون؟".
Catriona Gray appreciation post #MissUniversepic.twitter.com/LnASrypDt5— john👓 17th # thankyou, next (@jjabagaton) December 17, 2018
أما المتأهلات الخمس اللواتي خضن فقرة طرح الأسئلة فهنّ من بورتوريكو، فيتنام، الفلبين، جنوب إفريقيا وفنزويلا. وتنوّعت الأسئلة بين أهمية حرية الصحافة ومصداقية حملة "Me Too" وتشريع الماريجوانا، وصولا إلى اعتبار البعض أنّ المسابقات الجمالية تسيئ للحملات النسائية.
The crown is back home!!!#MissUniverse#MissPhilippinespic.twitter.com/C9MiibVuWI— Basically DonKiss (@donnyandkisses) December 17, 2018
يذكر أنّ الحفل أقيم هذا العام في العاصمة بانكوك بتايلاند، وقدّمه الكوميدي الأمريكي الشهير ستيف هارفي، بمشاركة 94 ملكة جمال من أنحاء العالم. ونقلت الحدث عالمياً مباشرة قناة "فوكس"، بالإضافة إلى محطة "أم تي في".
Top 3 Final Word: Miss Universe Philippines#MissUniverse LIVE on @FOXtv. pic.twitter.com/W6Vwfy10k0— Miss Universe (@MissUniverse) December 17, 2018
وافتتح الحدث النجم العالمي Ne-Yo الذي وعد جمهوره بأداء أغنية من ألبومه الجديد للمرة الأولى، فيما كان لافتاً اختيار أعضاء لجنة التحكيم من النساء فقط، وهو ما وضعه مقدّم الحفل في إطار الدعم لصوت المرأة، من دون أن ينسى طابع السخرية الذي يشتهر فيه، إذ توجّه إليهنّ بالقول: "لا تخفقن، لا يمكن أن تنسى المتسابقات قراركن".
Top 3 Final Word: Miss Universe Venezuela#MissUniverse LIVE on @FOXtv. pic.twitter.com/xDI9s7hIj9— Miss Universe (@MissUniverse) December 17, 2018
كما كانت لافتة سخرية ملكة جمال كوستاريكا من مقدّم الحفل إذ توجّهت إليه قائلة: "رجاء اقرأ الظرف جيداً"، في إشارة إلى الخطأ الجسيم الذي وقع فيه هارفي حينما كان يقدم حفل "مسابقة ملكة جمال الكون" في العام 2015 في إعلان اسم الفائزة، حينما توّج ملكة جمال كولومبيا باللقب ثم اضطرها إلى التنازل عن التاج للفائزة الحقيقية وهي ملكة جمال الفلبين. هارفي رغم حس السخرية الذي يتحلّى به، إلا أنّ هذا المزاح لم ينل إعجابه.
Let's hear it for your TOP 5!— Miss Universe (@MissUniverse) December 17, 2018
Who will move on to become the next #MissUniverse? Tune in LIVE on @FOXtv. pic.twitter.com/6MPHDvvQbx
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي