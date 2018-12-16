طفل عمره 4 أعوام يستخدم مساعدا ذكيا لإنقاذ أمه!

أقدم طفل صغير عمره 4 سنوات على استخدام المساعد الذكي "Siri" على هاتف أمه، للاتصال بالشرطة، وذلك عقب انهيار والدته وفقدانها للوعي.

ففي مدينة "هوك" البريطانية، كان الطفل، باو أوستن، وحيدا في المنزل برفقة أمه الحامل التي شعرت بالتعب صباحا وفقدت الوعي فجأة.

إقرأ المزيد

وسارع الطفل الصغير عندما شاهد أمه في هذه الحالة باستخدام "Siri" على هاتف "iPhone" الخاص بها، حيث أمر المساعد الآلي بالاتصال بخدمة الطوارئ، وتحدث الصغير مع مقسم الشرطة.

وعندما استقرت حالة الأم الصحية، تحدثت عن فخرها الشديد بطفلها، مؤكدة أنه لولا مساعدة باو لسارت الأمور باتجاه أسوأ بكثير. كما أضافت أنها لم تكن تعلم بقدرة هاتفها على القيام بهذه المهام المعقدة.

يذكر أن باو كان يحب الهواتف المحمولة ويتحدث دائما مع "Siri"، طالبا منها المساعدة في أنشطة الحياة اليومية، في حين كرمت الشرطة البريطانية الطفل على شجاعته وسرعة بديهته.

المصدر: BBC News