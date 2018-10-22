تحويل مركز "سيريوس" الروسي للأطفال الموهوبين إلى جامعة فدرالية

قال محافظ إقليم كراسنودار الروسي، فنيامين كوندراتيف، إن مجلس الرعاية يدرس إمكانية تحويل مركز "سيريوس" للأطفال الموهوبين إلى جامعة فدرالية.

وأضاف كوندراتيف أن جامعة "سيريوس" ستشهد تطوير المراكز العلمية والمختبرات، فضلا عن إجراء البحوث في الاتجاهات الواعدة بالنسبة لروسيا تحت إشراف علماء بارزين.

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واستحدث مركز "سيريوس" للأطفال الموهوبين على أساس البنية التحتية الأولمبية بمبادرة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وكانت الغاية منه كشف الأطفال الموهوبين ودعمهم المهني في مجالات الرياضة والفنون والعلوم والهندسة والتقنيات.

ويستقبل المركز كل شهر 600 طفل تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاما من مختلف الأقاليم الروسية. ويعمل المركز طيلة العام ويقيم الأطفال فيه مجانا.

ويخطط لأن يفتتح المركز العام الجاري مدرسة تابعة له، تتضمن صفين للرياضيات والهندسة، سيدرس فيها طلاب المرحلة الثانوية من مدينة سوتشي الروسية.

المصدر: تاس