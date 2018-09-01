على درب العلم والصداقة.. الرئيس بوتين يهنئ الطلاب بالعام الدراسي الجديد

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الطلاب وأسرهم والمعلمين بيوم المعرفة، الذي يرمز إلى بدء العام الدراسي الجديد، ويحتفل به في البلاد في الأول من سبتمبر من كل سنة.

ولفت بوتين خلال زيارته للمركز التعليمي للأطفال الموهوبين "سيريوس" (الشعرى اليمانية) في مدينة سوتشي إلى أهمية هذا اليوم خاصة بالنسبة لتلاميذ الصف الأول، الذين "يخطون خطواتهم الأولى على درب العلم والصداقة ويفتحون صفحة جديدة في حياتهم".

وقال إن قرابة 1.8 مليون طفل دخلوا الصف الأول في أنحاء البلاد هذا العام، بما في ذلك بمدارس جديدة أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأضاف بوتين إن تلك المدارس مزودة بتكنولوجيات حديثة تتيح تعليم الأطفال ضمن المستوى المعاصر، مما يعطيهم فرصا أقوى لـ"تطوير قدراتهم وتحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق نجاحهم في المستقبل".

وتمنى الرئيس الروسي التوفيق والسعادة للطلاب.

المصدر: الكرملين