"الجريمة والعقاب".. شاهد ماذا فعلت الكحول بشاب تايلاندي!

وقع مواطن تايلاندي يدعى، سومبونغ سينغيتا، في مأزق حرج لا يحسد عليه جراء ثمله الذي كاد أن يودي بحياته.

وصورت الحادثة التي جرت في محافظة تشونبوري التايلاندية، شرق البلاد، في 17 أكتوبر الجاري، حوالي الساعة الخامسة صباحا، عندما توجه سينغيتا البالغ من العمر 32 عاما مع صديقه سونغا كامسانغ (35 عاما)، لـ "استقبال" الفجر على شاطئ البحر وهما في حالة سكر شديد.

إقرأ المزيد

وسقط سينغيتا من ارتفاع 5 أمتار عندما كان يتراكض وصديقه على الرصيف البحري. والمشكلة أنه سقط في مستنقع من الطين والأوساخ في فترة الجزر.

وسارع صديقه بطلب فريق الإنقاذ لإخراجه من مستنقع شاطئ البحر قبل أن يقبل المد ويسحبه إلى البحر دون رجعة. ورفض رجال الإنقاذ النزول إلى الطين وإخراج الرجل الثمل، لذلك قاموا باستدعاء رافعة فيها قفص أنزل إليه وتم سحبه من هناك.

ورفض سينغيتا البقاء في المستشفى بعد أن عاينه الأطباء وتبين أن حالته الصحية على ما يرام. ويقول كامسانغ صديق سينغيتا إنه لن يكرر هذا المشوار الصباحي مرة أخرى وخاصة إذا كان ثملا.

المصدر: لينتا. رو