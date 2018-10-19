سائق يحاول دهس رجل عمدا في مدريد (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يظهر سائقا في إسبانيا وهو يحاول دهس أحد المشاة عمدا، مستخدما سيارته السريعة كسلاح جريمة.

ويظهر الفيديو سيارة رمادية من طراز BMW وهي تطارد شخصا وسط العاصمة مدريد، إذ كان الأخير يركض جاهدا لكي ينجو بحياته، بينما يحاول السائق مرارا اللحاق بالرجل حتى لا يفلت منه.

ولحسن الحظ، تمكن الرجل المستهدف من النجاة بحياته بعد أن قفز خلف حاجز معدني، يفصل الطريق عن رصيف المشاة، بينما بدأت الشرطة عملية بحث واسعة النطاق عن السائق الذي لاذ بالفرار.

وفي السياق نفسه، استبعد المحققون أن يكون للحادث أي طابع إرهابي، إنما يعتقدون بأنه نجم عن خلاف بين أفراد عصابة ما.

المصدر: RT