إمام يكشف أن "الجميع" كان يصلي في الاتجاه الخاطئ لـ 37 عاما!

قالت تقارير وسائل إعلام تركية إن المصلين في مسجد بتركيا كانوا يصلون في الاتجاه الخاطئ، منذ ما يقارب أربعة عقود، قبل أن يدرك الإمام الجديد الخطأ.

ويقع المسجد في منطقة سوجورين في مقاطعة يالوفا الغربية في البلاد، وكان يشكو من خلل أساسي في بنائه، وهو ما يعني أن المسلمين الذين يفترض أن يتوجهوا نحو الكعبة في مكة المكرمة أثناء الصلاة، قد أخطأوا في الاتجاه بنحو 33 درجة، وفقا لصحيفة "ديلي صباح" التركية.

إقرأ المزيد

كما ذكرت صحيفة "حرييت" نقلا عن وكالة "Demiroren" للأنباء، أن الإمام عيسى مايا قد تم تعيينه العام الماضي، وبعدها بدأت شائعات بشأن الخطأ في مكان المحراب في جدار المسجد، الأمر الذي دفع كايا إلى البحث عن نصيحة المفتين المحليين.

وأكد المسؤولون أن المحراب شيد في المكان الخطأ عندما بني المسجد في عام 1981، حسب ما ورد في تقارير وسائل الإعلام التركية.

وبدلا من هدم المحراب على الفور، اعتمد كايا تدبيرا مؤقتا لإرشاد الناس نحو الاتجاه الصحيح، حيث وضع سهاما مصنوعة من أشرطة بيضاء على سجادة المسجد.

وقال الإمام لوكالة "Demiroren": "لقد شرحنا الموقف للناس وكان رد فعل معظمهم إيجابيا بشأن حلنا"، وسيتم تكليف مهندس معماري لإعادة تصميم المحراب بشكل صحيح.

المصدر: إنديبندنت