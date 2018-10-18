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تغيير اسم إسلامي لمدينة هندية لتصحيح "خطأ" عمره قرون!

مجتمع

تغيير اسم إسلامي لمدينة هندية لتصحيح
© Reuters/ JITENDRA PRAKASH
تغيير اسم إسلامي لمدينة هندية لتصحيح "خطأ" عمره قرون!
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تخطط مدينة في إحدى الولايات الهندية الأكثر اكتظاظا بالسكان لتغيير اسمها الإسلامي إلى آخر هندوسي، مع سعي حكومة حزب "Bharatiya Janata Party" إلى "تصحيح خطأ" ارتكبه الحكام المغول.

وصرح مصدر من الحزب الحاكم في الولاية، بأن مدينة "الله آباد" في ولاية "Uttar Pradesh" الشمالية، سيتغير اسمها ليصبح "بياغراج".

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الضغط لتغيير الاسم إلى براياغ، وهي كلمة باللغة السنسكريتية تعني مكان التضحية، التي ترمز في المعتقد الهندوسي إلى أن خالق الكون قدم قربانه الأول في المدينة عند نقطة التقاء نهري الجانغ ويامونا.

وأعلن عن تغيير الاسم خلال اجتماع عُقد لمجلس الوزراء قبل مراسم الحج في المنطقة المقررة، في يناير 2019.

وألمح وزير الطاقة، شريكانت شارم، إلى أنه من غير المرجح أن يكون تغيير اسم مدينة "الله آباد" هو الوحيد. وقال: "من حق الحكومة إعادة تسمية أي مدينة. وإذا لزم الأمر، فسنعيد تسمية المزيد من المدن والطرق، وسيتم تصحيح الأخطاء التي ارتُكبت في وقت سابق".

وأثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة على تويتر، حيث أشاد بعض السكان المحليين بهذه الخطوة، بينما رفض آخرون التخلي عن اسم "الله آباد"، حيث أشار البعض إلى أنه قد يكون هناك بالفعل قضايا أكثر إلحاحا من تغيير اسم المدينة.

يذكر أن هذا التغيير يهدف لمحو التلميحات إلى حكم المدينة التاريخي في عهد الحكام المغول المسلمين، بالإضافة إلى المنطقة المسماة "الله آباد" من قبل الإمبراطور المسلم أكبر عام 1583.

المصدر: RT

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