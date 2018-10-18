تغيير اسم إسلامي لمدينة هندية لتصحيح "خطأ" عمره قرون!

تخطط مدينة في إحدى الولايات الهندية الأكثر اكتظاظا بالسكان لتغيير اسمها الإسلامي إلى آخر هندوسي، مع سعي حكومة حزب "Bharatiya Janata Party" إلى "تصحيح خطأ" ارتكبه الحكام المغول.

وصرح مصدر من الحزب الحاكم في الولاية، بأن مدينة "الله آباد" في ولاية "Uttar Pradesh" الشمالية، سيتغير اسمها ليصبح "بياغراج".

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الضغط لتغيير الاسم إلى براياغ، وهي كلمة باللغة السنسكريتية تعني مكان التضحية، التي ترمز في المعتقد الهندوسي إلى أن خالق الكون قدم قربانه الأول في المدينة عند نقطة التقاء نهري الجانغ ويامونا.

We Allahabadis will continue calling it Allahabad, come what may — Markandey Katju (@mkatju) 16 октября 2018 г.

وأعلن عن تغيير الاسم خلال اجتماع عُقد لمجلس الوزراء قبل مراسم الحج في المنطقة المقررة، في يناير 2019.

Lately I have traveled to #Allahabad frequently. The city is in shambles, desperately needs better roads and infrastructure especially given the fact that the #MahaKumbh is barely 3 months away. Shouldn’t that be priority over name changes? #Prayagraj@myogiadityanath — Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) 16 октября 2018 г.

وألمح وزير الطاقة، شريكانت شارم، إلى أنه من غير المرجح أن يكون تغيير اسم مدينة "الله آباد" هو الوحيد. وقال: "من حق الحكومة إعادة تسمية أي مدينة. وإذا لزم الأمر، فسنعيد تسمية المزيد من المدن والطرق، وسيتم تصحيح الأخطاء التي ارتُكبت في وقت سابق".

What priority. These two are different issues and not alternative options.



And yes both are equally important. — 🇮🇳 अमोल काबरा 🇮🇳 (@amolgkabra) 16 октября 2018 г.

وأثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة على تويتر، حيث أشاد بعض السكان المحليين بهذه الخطوة، بينما رفض آخرون التخلي عن اسم "الله آباد"، حيث أشار البعض إلى أنه قد يكون هناك بالفعل قضايا أكثر إلحاحا من تغيير اسم المدينة.

No ! The development can only be done with a new name — robbie (@robbiethe) 16 октября 2018 г.

يذكر أن هذا التغيير يهدف لمحو التلميحات إلى حكم المدينة التاريخي في عهد الحكام المغول المسلمين، بالإضافة إلى المنطقة المسماة "الله آباد" من قبل الإمبراطور المسلم أكبر عام 1583.

المصدر: RT