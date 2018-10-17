لماذا تحولت "I love Damascus" للون الزهري؟

تشارك مؤسسة شباب سورية للعمل التطوعي ضمن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال تلوين صرح "I love Damascus" بألوان الحملة.

ويتزامن تلوين الصرح الجميل المتواجد في ساحة الأمويين بالعاصمة السورية، دمشق، مع شهر التوعية العالمي بالمرض الذي يصنف أكثر السرطانات شيوعا لدى السيدات حول العالم.

وتهدف الحملة إلى توعية النساء بأهمية الفحص المبكر، مع تأمين كشوفات مجانية بهدف تشجيع النساء على إجراء هذ الفحص، بالإضافة للتواصل معهن وإشراكهن في هذه الحملة.

وانطلقت الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي عبر عشرات المؤسسات الصحية والمجتمعية التابعة لوزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية وجمعية تنظيم الأسرة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، والأمانة السورية للتنمية وجمعيات ومبادرات أهلية.

وتجدر الإشارة إلى أن خطة برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي تشمل مكافحة السرطان الشاملة حسب منظمة الصحة العالمية، من خلال الوقاية منه والكشف المبكر، والتشخيص والعلاج والتأهيل وكذلك الرعاية المطلقة.‏

المصدر: وكالات + فيسبوك