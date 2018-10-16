نادية مراد الفائزة بجائزة نوبل في مؤتمر مرتقب في الإمارات

تظهر ناشطة حقوق الإنسان العراقية، نادية مراد، في أول حدث رسمي عقب تسلمها جائزة نوبل للسلام 2018، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر مرتقب في إمارة الشارقة الإماراتية.

وتشارك مراد خلال تواجدها في دولة الإمارات، في ندوات وحوارات مؤتمر "الاستثمار في المستقبل" بنسخته الثالثة، والذي ينعقد يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، في الشارقة.

وفي تعليقها على الخبر، أشارت المؤسسة المنظمة للفعالية، "Big Heart Foundation"، إلى أن مراد ستشارك قصتها مع شباب وشابات الشرق الأوسط خلال المؤتمر القادم، ما يساعدهم على تجاوز العقبات والتحديات التي سببتها الحروب والأزمات.

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وفي السياق نفسه، تشارك مراد بشكل أساسي في ندوة تحمل عنوان: "الشباب: تحديات الأزمة وفرص التنمية"، ستوضح من خلالها كيف تمكنت من تحويل معاناتها خلال أسر "داعش" لها، إلى ناتج من المقاومة السلمية والصبر والشجاعة والأمل.

وتعد نادية مراد أول عراقية تفوز بجائزة نوبل للسلام في التاريخ، الحدث الذي أتى نتيجة لجهودها المميزة في مكافحة استخدام العنف الجنسي كوسيلة من وسائل الحرب والنزاعات المسلحة.

المصدر: Gulf News