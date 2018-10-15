جريمة أم خطأ.. صياد يقتل بريطانيا في جبال الألب

أعلنت الشرطة الفرنسية مقتل رجل بريطاني (34 عاما) برصاصة صياد في جبال الألب، وذلك على مقربة من الحدود مع سويسرا، حيث يملك الرجل مطعما في المنطقة نفسها.

وعندما كان الضحية يجوب الغابات على متن دراجة هوائية، أصيب بعيار ناري مفاجئ، خرج من بندقية صياد كان يمارس مهنته في المنطقة الجبلية نفسها.

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وعقب الحادثة الغريبة، تم إسعاف الصياد إلى مشفى قريب إثر تعرضه لصدمة على وقع الحادثة، بينما فتحت السلطات تحقيقا موسعا لمعرفة كافة الملابسات.

وفي تعليقها على الحادثة، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها على اتصال مباشر مع السلطات الفرنسية لمعرفة كل جديد عن مقتل الرجل، وكذلك أنها تقوم بتوفير الدعم اللازم لعائلته المفجوعة.

وفي سياق متصل، سجلت 13 حادثة وفاة مشابهة في عموم فرنسا خلال مواسم الصيد لعامي 2017 و2018، وذلك حسب تقارير رسمية.

المصدر: Euronews