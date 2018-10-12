تقارير: مدرسة هندية تفصل بين تلاميذها على أساس ديني

تعرضت مدرسة في الهند إلى انتقادات لاذعة عقب فصلها التلاميذ في الصفوف بين مسلمين وهندوس، وراح الناقدون إلى تشبيه ذلك بنظام الفصل العنصري الذي ساد في جنوب إفريقيا، "أبارتايد".

وحدث ذلك في مدرسة ابتدائية في قرية وزيرآباد في إقليم دلهي الهندي، إذ تخضع الحادثة اليوم لتحقيق رسمي من السلطات.

وانتشر الخبر بعد استحواذ وسائل إعلام محلية على سجلات الحضور التابعة للمدرسة. وعند تحليل هذه السجلات، تكشفت حقيقة صادمة تفيد بأن إدارة المدرسة وزعت الطلاب على صفوف مختلفة بناء على معتقدهم الديني.

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وفي رده على الاتهامات، نفى مدير المدرسة، سينغ سيراوات، صحة الأخبار الواردة، وتابع قائلا، إن "توزيع الطلاب هو إجراء روتيني في جميع مدارس الهند، ما يوفر لهم السلام والانضباط والبيئة المناسبة للتعلم".

لكن في الوقت نفسه، شهد مدرس ضد المدير ونفى ادعاءاته السابقة، حيث أكد أن التوزيع على الأساس الديني بدأ فعليا مع استلام سيراوات للإدارة.

ومع انتشار الخبر المقلق، تدخلت مديرية التربية في المنطقة وأرسلت فريقا للتحقق من صحة الحادثة وأبعادها الفعلية.

المصدر: RT