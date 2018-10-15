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لقطات تكشف حقيقة ادعاء امرأة بتحرش طفل بها!

مجتمع

لقطات تكشف حقيقة ادعاء امرأة بتحرش طفل بها!
AFP Spencer Platt
لقطات تكشف حقيقة ادعاء امرأة بتحرش طفل بها!
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كشفت لقطات كاميرات المراقبة التي رصدت امرأة اتهمت طفلا من ذوي البشرة السوداء عمره 9 سنوات بالتحرش بها، أن الحقيقة ليست كذلك على الإطلاق.

وتسببت المرأة، تيريزا كلاين، بحالة من الغضب العارم هذا الأسبوع، بعد أن اتصلت برقم الطوارئ "911" للإبلاغ عن تحرش جنسي مزعوم، من قبل طفل بعمر 9 سنوات.

وزعمت تيريزا أن الصبي "تحرش بها من الخلف" داخل متجر في بروكلين.

ويُظهر شريط الفيديو الذي انتشر في أعقاب الحادث مباشرة على فيسبوك، المرأة وهي تتصل بالشرطة خارج المتجر بالقرب من الطفل ووالدته.

وتقول كلاين في الفيديو: "الصبي تحرش بي وقررت الأم الصراخ في وجهي". ووصلت الشرطة إلى المتجر بعد حوالي 20 دقيقة، ولكن لم تقدم تقريرا حول الحادث.

وشارك المراسل المحلي، أندرو راموس، اللقطات المصورة من كاميرات المتجر، ما يدل على أن الطفل لم يتحرش بالمرأة على الإطلاق، ولكن حقيبته "لمست مؤخرة" المرأة أثناء مروره قربها.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن كلاين واجهت انتقادات عندما عادت إلى المتجر يوم الجمعة الفائت، وحثها المراسل على مشاهدة اللقطات الأمنية للحادثة. وبعد مشاهدة الفيديو، قدمت كلاين اعتذارا للصبي من خلال الصحفيين الموجودين في الموقع. وقالت: "أيها الصبي، لا أعرف اسمك، ولكنني آسفة".

المصدر: RT

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