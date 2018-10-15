لقطات تكشف حقيقة ادعاء امرأة بتحرش طفل بها!

كشفت لقطات كاميرات المراقبة التي رصدت امرأة اتهمت طفلا من ذوي البشرة السوداء عمره 9 سنوات بالتحرش بها، أن الحقيقة ليست كذلك على الإطلاق.

وتسببت المرأة، تيريزا كلاين، بحالة من الغضب العارم هذا الأسبوع، بعد أن اتصلت برقم الطوارئ "911" للإبلاغ عن تحرش جنسي مزعوم، من قبل طفل بعمر 9 سنوات.

وزعمت تيريزا أن الصبي "تحرش بها من الخلف" داخل متجر في بروكلين.

ويُظهر شريط الفيديو الذي انتشر في أعقاب الحادث مباشرة على فيسبوك، المرأة وهي تتصل بالشرطة خارج المتجر بالقرب من الطفل ووالدته.

وتقول كلاين في الفيديو: "الصبي تحرش بي وقررت الأم الصراخ في وجهي". ووصلت الشرطة إلى المتجر بعد حوالي 20 دقيقة، ولكن لم تقدم تقريرا حول الحادث.

NEW: Surveillance footage proves white woman who called 911 on a young black child claiming he groped her - was wrong @PIX11News#CornerstoreCaroline Full story at 5 pic.twitter.com/agTK0MpgUG — Andrew Ramos (@AndrewRamosTV) 12 октября 2018 г.

وشارك المراسل المحلي، أندرو راموس، اللقطات المصورة من كاميرات المتجر، ما يدل على أن الطفل لم يتحرش بالمرأة على الإطلاق، ولكن حقيبته "لمست مؤخرة" المرأة أثناء مروره قربها.

I can’t get the story of the 9 yr old boy at the Brooklyn bodega out of my head. Reminds me too much of Emmett Till.



He deserves so much more than this.



I'd like to raise him $10,000 for his education.



Whatever you give is a blessing.



PLEASE SUPPORT!https://t.co/BpmhB5p9pO — Michael Skolnik (@MichaelSkolnik) 13 октября 2018 г.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن كلاين واجهت انتقادات عندما عادت إلى المتجر يوم الجمعة الفائت، وحثها المراسل على مشاهدة اللقطات الأمنية للحادثة. وبعد مشاهدة الفيديو، قدمت كلاين اعتذارا للصبي من خلال الصحفيين الموجودين في الموقع. وقالت: "أيها الصبي، لا أعرف اسمك، ولكنني آسفة".

المصدر: RT