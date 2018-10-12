وفاة أخت المغنية المصرية أنغام في حادث مأساوي

توفيت الفنانة المصرية الشابة غنوة محمد علي سليمان أخت المغنية المصرية المشهورة أنغام، إثر حادث مروري مؤسف.

وتعرضت غنوة لحادث مروري، مساء أمس الخميس، نقلت إثره إلى العناية المركزة بالمستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكانت غنوة شاركت مؤخرا في مسلسل "الأب الروحي"، وهي ابنة الموسيقار محمد علي سليمان، والأخت غير الشقيقة للمطربة أنغام.

المصدر: الوطن