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الأناني أم المضحي.. من يكسب أكثر؟

مجتمع

الأناني أم المضحي.. من يكسب أكثر؟
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كشفت مجموعة من علماء جامعة ستوكهولم أفراد المجتمع الأكثر ربحا وثراء والذين يستطيعون نقل ثروتهم إلى أطفالهم.

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ووجد الباحثون السويديون أن الأنانية والجشع لا يساهمان في جعل المرء ثريا، والأناني لن يستطيع نقل ثروته إلى أطفاله.

وقد لاحظ العلماء بعد تحليل بيانات أكثر من 60 ألف شخص، أن الأنانيين يكسبون أقل من المضحين، ولا يولد أطفال في أسرهم في كثير من الأحيان.

واعتقد واضعو الدراسة في بادئ الأمر أن بحثهم سيكشف أن الناس الأنانيين يجب أن يكونوا أكثر ثراء، لأنهم يسعون، في المقام الأول، وراء مصالحهم الخاصة. لكن نتائج تحليل البيانات أظهرت عكس ذلك تماما.

المصدر: لايف. رو

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