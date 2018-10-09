ملياردير ياباني يصطحب عشيقته إلى القمر!

صرح الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، في مؤتمر صحفي في طوكيو بأنه سيصطحب صديقته الممثلة وعارضة الأزياء أيامي غوريكي (26 عاما) إلى القمر بشرط واحد.

وينوي الملياردير المشاركة في رحلة سياحية إلى القمر، ويأمل أن يرافقه في الرحلة المقررة عام 2023 ممثلو عالم الفن، حيث أن الرحلة إلى القمر ستلهمهم لإبداعات جديدة، بحسب تعبيره.

وقال الملياردير الياباني، الذي أعلنت شركة سبيس إكس عن أنه أول شخص سيطير إلى القمر في رحلة خاصة: "لدى أيامي فرصة للسفر إلى القمر إذا كان لها دور في هذه الرحلة، وإلى الآن لا يوجد أي مرشحين محددين لهذه الرحلة غيري أنا".

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وأشار مايزاوا إلى أن المشروع "مهمة كبيرة. ولدى كل فنان دوره الخاص، وأنا أيضا سيكون لي دوري كمضيف للمشروع، وهذه الرحلة ليست للمتعة".

وتابع سائح الفضاء المستقلبي حديثه قائلا: "إذا قبل بها وبمهمتها جميع المشاركين في المشروع، طبعا يمكنها الصعود إلى القمر. نريد أن يكون كل شيء في هذه الرحلة على محمل الجد. وعلاقتنا تتطور بشكل طبيعي".

ويعرف مايزاوا في اليابان على نطاق واسع، ليس كرجل أعمال ناجح تقدر ثروته بـ 3 مليارات دولار وجامع أعمال تحف فنية قيمة، بل كـ "دون جوان"، يعطي أفضلية خاصة للفنانات الشابات.

وبقي من الوقت على انطلاق أول رحلة إلى القمر 5 سنوات، إلا أنه عرف عن غراميات الملياردير الياباني الناجح أنها لا تستمر لأكثر من عامين.

المصدر: نوفوستي