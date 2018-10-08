وظيفة في بيلاروس.. اجلس خلف مكتبك دون عمل واستلم راتبك!

اشتكت امرأة من بيلاروس من شعورها بالملل أثناء "عملها"، إذ تجلس خلف مكتبها دون أن تفعل شيئا، وفي نهاية كل شهر تستلم راتبها.

وقالت السيدة لاريسا غريغوريفيتش إنها تجلس 7 ساعات يوميا في مكتب فارغ منذ 6 أشهر. ووفقا لها، فإنه من الصعب نفسيا عليها تقبل ذلك، لأن كل موظف أو عامل يجب أن يقدم شيئا مفيدا في العمل.

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وأوضحت لاريسا، أنها في شهر ديسمبر من العام الماضي، أصبحت رئيسة لمركز الإيجار في ملعب مدينة سلوتسك. وكانت تؤجر الزلاجات ولوازم الرياضات الشتوية طوال الشتاء لرواد الصالات الرياضية في الملعب، كما كانت دائمة الانشغال مع الناس، ومسرورة بعملها. إلا أنه ومنذ أن حل فصل الربيع، لم يعد هناك أي زوار للملعب وصالاته.

وبعد أن افتتح مكتب تذاكر رسمي في الملعب، تبين أن مدير الصالات وظف امرأة متقاعدة لهذه المهمة، وأرسل إلى لاريسا من خلالها رسالة شفوية تتضمن أن عليها الجلوس في المكتب فقط.

المصدر: لايف. رو