وظيفة في بيلاروس.. اجلس خلف مكتبك دون عمل واستلم راتبك!

«Работа мечты»? Случчанка Лариса Григорович полгода ходит на работу и просто сидит в кабинете по 7 часов в будние дни и 5 - по субботам. За это она получает 270 рублей в месяц. Зимой женщина выдавала коньки, лыжи, вела кассу, работа ей нравилась. С наступлением весны посетителей не стало, а на кассе стадиона уже работает пенсионерка. Лариса просила дать подработку или сократить, даже обращалась в различные инстанции. Председатель Слуцкого райисполкома сказал её работодателям: «Если нет работы — сокращайте». Но приказа на сокращение так и нет.