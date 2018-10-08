وظيفة في بيلاروس.. اجلس خلف مكتبك دون عمل واستلم راتبك!
اشتكت امرأة من بيلاروس من شعورها بالملل أثناء "عملها"، إذ تجلس خلف مكتبها دون أن تفعل شيئا، وفي نهاية كل شهر تستلم راتبها.
وقالت السيدة لاريسا غريغوريفيتش إنها تجلس 7 ساعات يوميا في مكتب فارغ منذ 6 أشهر. ووفقا لها، فإنه من الصعب نفسيا عليها تقبل ذلك، لأن كل موظف أو عامل يجب أن يقدم شيئا مفيدا في العمل.
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«Работа мечты»? Случчанка Лариса Григорович полгода ходит на работу и просто сидит в кабинете по 7 часов в будние дни и 5 - по субботам. За это она получает 270 рублей в месяц. Зимой женщина выдавала коньки, лыжи, вела кассу, работа ей нравилась. С наступлением весны посетителей не стало, а на кассе стадиона уже работает пенсионерка. Лариса просила дать подработку или сократить, даже обращалась в различные инстанции. Председатель Слуцкого райисполкома сказал её работодателям: «Если нет работы — сокращайте». Но приказа на сокращение так и нет. #слуцк #slutsk #kurjer
وأوضحت لاريسا، أنها في شهر ديسمبر من العام الماضي، أصبحت رئيسة لمركز الإيجار في ملعب مدينة سلوتسك. وكانت تؤجر الزلاجات ولوازم الرياضات الشتوية طوال الشتاء لرواد الصالات الرياضية في الملعب، كما كانت دائمة الانشغال مع الناس، ومسرورة بعملها. إلا أنه ومنذ أن حل فصل الربيع، لم يعد هناك أي زوار للملعب وصالاته.
وبعد أن افتتح مكتب تذاكر رسمي في الملعب، تبين أن مدير الصالات وظف امرأة متقاعدة لهذه المهمة، وأرسل إلى لاريسا من خلالها رسالة شفوية تتضمن أن عليها الجلوس في المكتب فقط.
المصدر: لايف. رو