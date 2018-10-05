حادثة صادمة.. الشرطة الأمريكية تعذب وتقتل شابا مريضا صعقا بالكهرباء! (فيديو)

قامت الشرطة الأمريكية بقتل شاب مريض وأعزل عندما اقتحمت شقته بشكل مفاجئ وبدأت تصعقه بالكهرباء أثناء قيامه بالاستحمام، إذ فارق الحياة بعد دقائق من وصوله المستشفى.

وبدأت القصة عندما قام أحد جيران الشاب، آدام ترامل (22 عاما)، بالاتصال بالشرطة، مبلغا إياها أن آدام "كان يجري عاريا في ممر البناء السكني، ويتحدث بصوت مرتفع عن الشيطان".

وبعدها، اقتحم ثلاثة عناصر شرطة في ولاية ويسكونسن منزل الشاب المشخص بمرض "انفصام الشخصية"، ليعثروا عليه عاريا وفي حالة من القلق والارتباك، أثناء اغتساله في حوض الاستحمام.

لم يكن آدام مسلحا، كما أنه لم يشكل أي تهديد مباشر للشرطة أو لأي من سكان الحي، لكنه رفض مرارا الانصياع لأوامر الشرطة بمغادرة حوض الاستحمام.

وأشهر أفراد الشرطة مسدساتهم الكهربائية وأخذوا يصعقون الشاب المريض لـ 18 مرة، ما سبب له ألما شديد ومزيدا من الخوف والارتباك.

وبعد انهيار آدام في الحوض، جره عناصر الشرطة إلى خارج الشقة وحاولوا إسعافه، إلا أن الآوان كان قد فات، فتوفي الشاب الأعزل بعد دقائق من وصوله المستشفى، بتاريخ 25 مايو 2017.

وفي سياق متصل، أصدرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا مفصلا يتحدث عن مقتل 136 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من المرضى النفسيين، على يد عناصر الشرطة في الولايات المتحدة.

المصدر: BBC News + YouTube