عناكب خطرة تغلق 4 مدارس في بريطانيا!

ذكرت وسائل إعلام غربية أن 4 مدارس بريطانية أغلقت أبوابها وطلبت من طلابها البقاء في منازلهم بسبب اكتشاف نوع خطير من العناكب بداخلها.

وتشير المعلومات إلى أن 4 مدارس ابتدائية وثانوية، ناشدت الطلاب عدم الحضور إلى الحصص الدراسية والبقاء في منازلهم بعد اكتشاف نوع خطير من العناكب يدعى "الأرملة الكاذبة" في مبانيها.

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وقامت هذه المدارس باستدعاء خبراء مكافحة الحشرات فورا، والذين أكدوا بدورهم أن عملية المكافحة قد تستغرق 3 أسابيع، للتأكد من أن هذه الحشرات لم تضع بيوضا قد تؤذي الأطفال لاحقا.

وتعتبر "الأرملة الكاذبة" من العناكب السامة الخطيرة، وأطلق عليها هذا الاسم نظرا لشكل جسمها الذي يشبه شكل عناكب الأرملة السوداء المميتة. وبالرغم من أن لدغتها لا تعتبر قاتلة، إلا أنها تتسبب بآلام شديدة ومضاعفات خطيرة.

المصدر: لايف. رو