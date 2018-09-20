آلاف العناكب تجتاح مدينة يونانية وتغطيها بشبكة عملاقة (صور+فيديو)

على أولئك الذين يعانون من رهاب العناكب أن يظلوا بعيدا عن زيارة اليونان الغربية لفترة طويلة، حيث يغطي نسيج عنكبوت يبلغ طوله 300 متر المنطقة الساحلية في مدينة أيتوليكو.

وأفسدت شبكة العنكبوت الضخمة المشهد المدهش لمياه البحر الأبيض المتوسط الزرقاء الصافية في أيتوليكو، بالقرب من بحيرة على شاطئ المدينة.

the giant spiderweb across a lagoon in the Greek town of Aitoliko is really really really *really* whoa pic.twitter.com/mYwvFnBPHZ — Alex MacDonald (@Selected_Poems) September 19, 2018

وتوضح لقطات لهذه الظاهرة طبقات لا حصر لها من شبكة تغطي الأشجار والأرض وكل الأجسام الموجودة في المنطقة المجاورة للشاطئ مباشرة.

Αραχνών συνέχεια στο Αιτωλικό… Τι δηλώνουν οι επιστήμονες (νέες φωτό-βίντεο) - https://t.co/0zJk6TbFxSpic.twitter.com/jw43cjupZz — Agrinio24 News (@Agrinio24News) September 19, 2018

It's mating season for spiders 🕸️💚

Greek coast covered in a giant spider web https://t.co/cXlKDjIWzxpic.twitter.com/AxGH2Hrvk1 — Claire Heffron (@ClaireHeffron) September 19, 2018

ويلقي السكان المحليون باللوم على عناكب "Tetragnatha" التي تسعى لإنشاء أعشاش كبيرة للتزاوج، لإفساد المشهد. كما أن الرطوبة وانتشار البعوض، اللذين يوفران ظروفا ملائمة لعيش وتغذية هذه المخلوقات ثمانية الأرجل، من العوامل التي تساهم أيضا في انتشار أنسجة العنكبوت غير العادية التي غطت الهضبة ونباتاتها.

Residents in the lakeside town Aitoliko in western Greece woke to an otherworldly scene last Tuesday, with the entire eastern shore of the lake covered by a shimmering "veil" of spiders' webs. Photos released on Wednesday by ANA/Yiannis Yiannakopoulos pic.twitter.com/fOSeSnYXyo — ANA-MPA news (@amna_newseng) September 20, 2018

المصدر: RT