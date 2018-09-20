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آلاف العناكب تجتاح مدينة يونانية وتغطيها بشبكة عملاقة (صور+فيديو)

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على أولئك الذين يعانون من رهاب العناكب أن يظلوا بعيدا عن زيارة اليونان الغربية لفترة طويلة، حيث يغطي نسيج عنكبوت يبلغ طوله 300 متر المنطقة الساحلية في مدينة أيتوليكو.

وأفسدت شبكة العنكبوت الضخمة المشهد المدهش لمياه البحر الأبيض المتوسط الزرقاء الصافية في أيتوليكو، بالقرب من بحيرة على شاطئ المدينة.

وتوضح لقطات لهذه الظاهرة طبقات لا حصر لها من شبكة تغطي الأشجار والأرض وكل الأجسام الموجودة في المنطقة المجاورة للشاطئ مباشرة.

ويلقي السكان المحليون باللوم على عناكب "Tetragnatha" التي تسعى لإنشاء أعشاش كبيرة للتزاوج، لإفساد المشهد. كما أن الرطوبة وانتشار البعوض، اللذين يوفران ظروفا ملائمة لعيش وتغذية هذه المخلوقات ثمانية الأرجل، من العوامل التي تساهم أيضا في انتشار أنسجة العنكبوت غير العادية التي غطت الهضبة ونباتاتها.

المصدر: RT

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