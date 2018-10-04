"نازي جديد" يعلن ندمه لإطلاقه النار على 6 مهاجرين في إيطاليا

أعلن "نازي جديد" عن ندمه وأسفه الشديدين لإطلاقه النار على 6 مهاجرين أفارقة خلال هجوم قام به في بلدة إيطالية، والذي اعتقد أنه انتقم من خلاله لمقتل امرأة شابة.

وخلال محاكمته التي أفضت إلى قرار قضائي غير نهائي، يتلخص بسجنه 12 عاما، قال الشاب الإيطالي، لوكا ترايني، إنه "كان على خطأ" وإنه "يتأسف لما حدث".

وفي صباح 3 فبراير 2018، قام ترايني بجوب شوارع مدينته، ماتشيراتا، حاملا مسدسا في سيارته، إذ أخذ يبحث عن المهاجرين ويطلق النار عليهم، طوال ساعتين من الزمن. وأسفر الحادث عن إصابة 6 من المهاجرين الأفارقة، لكن أحدهم لم يمت.

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وبعد صدور الحكم القضائي الأخير، صرح المتهم قائلا: "أنا لا أحمل أي حقد عنصري.. لقد تعلمت في السجن مفاهيم جديدة عن الحقائق.. يقولون إنني مجنون أو مختل، والحقيقة أنني مررت بفترة طفولة صعبة".

واعترف المتهم خلال المحاكمة بأنه ارتكب فعله الشنيع في محاولة للانتقام لمقتل الشابة الإيطالية، باميلا ماستروبيترو، التي عثر على جثتها مقطعة الأوصال في حقيبة، في بلدة بولينزا الإيطالية، وذلك بتاريخ 31 يناير 2018، حيث تم اتهام مواطن نيجيري بحادثة القتل.

المصدر: RT