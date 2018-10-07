الإعلان عن "وظائف جديدة" في سوق العمل!

أعلنت وكالة المبادرات الاستراتيجية "أوتونت" الروسية عن المهن الجديدة التي ستظهر في السنوات العشر القادمة في سوق العمل.

وذكرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية، أن "أوتونت" وجامعة موسكو التقنية الحكومية باسم باومان، أسستا مجموعة المنظمات التعليمية التي ستشرف على تطوير المعايير للمهن الجديدة.

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ويمكن للأشخاص، على سبيل المثال، أن يصبحوا رجال شرطة مرور افتراضيين، يقومون بأداء وظيفة تتبع ومراقبة سلامة الطرق. كما ستظهر وظائف خبراء في حل المشاكل الرقمية وتحديد أسباب فشل الذكاء الاصطناعي أو تعطله في السيارات ووسائل السير ذات التقنيات العالية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما ستصبح أسواق العمل بحاجة إلى مهندسين مختصين لتطوير بدائل لبرامج العالم الرقمي الذي يتحكم في قيادة العديد من الأجهزة الحيوية في عالم الطب والهندسة والبناء والخدمات الأساسية اليومية للبشر.

يذكر أن المعاهد العلمية المتطورة تعمل الآن على قدم وساق لتصنيف المهن الجديدة التي ستدخل السوق خلال الفترة القادمة.

المصدر: لايف. رو