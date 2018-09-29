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فنانة عربية تختار ملابسها من حاويات القمامة

مجتمع

فنانة عربية تختار ملابسها من حاويات القمامة
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فاجأت الفنانة المصرية الشابة سارة عبد الرحمن الجمهور في مهرجان الجونة السينمائي، بارتدائها ملابس مصنوعة من أكياس بلاستيكية أعيد تدويرها.

ونشرت الفنانة سارة صورا لها في ملابسها الجديدة على صفحتها في فيسبوك مشيرة إلى أن استهلاك مصر كميات هائلة من الأكياس البلاستيكية في السنة.

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وكتبت: "مبسوطة أقول إن اللي أنا لابساه ده معمول من 30 كيسا بلاستيكيا معاد تدويرهم، Upfuse براند مصري يصنع حقائب من أكياس البلاستيك كمشروع ينشر الوعي للحفاظ على البيئة".

وعرفت الفنانة سارة للجمهور من خلال دورها في مسلسل "سابع جار"، وحاولت بارتدائها هذا الزي التوعية لمشكلة القمامة في مصر، وكيفية حلها بإعادة تدويرها والاستفادة منها.

المصدر: وكالات

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