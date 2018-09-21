قبلات تسلط الأضواء على الزعيم في مهرجان الجونة (فيديو)

أثار الزعيم عادل إمام الجدل خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بسبب القبلات التي انهالت عليه من النساء.

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وجاءت القبلة الأولى من النجم المصري للفنانة مايا دياب، خلال الحفل، كما حرصت الفنانة على تقبيل يده.

وفي القبلة الثانية توجهت الإعلامية إنجي علي نحو الزعيم الذي كان يجلس في الصفوف الأمامية للمهرجان لكي تقبله، لكن رد فعل عادل إمام وتعبيرات وجهه الكوميدية لفتت الأنظار أكثر من القبلة نفسها.

وانطلقت في مصر، مساء الخميس، فعاليات الدورة الثانية لمهرجان "الجونة" السينمائي، بحضور مسؤولين مصريين، وعدد كبير من النجوم المصريين والعرب.

المصدر: فيسبوك + RT