روسيا: نسبة النساء في قطاع العلوم تفوق نظيرتها في ألمانيا واليابان

بلغت نسبة النساء في قطاع العلوم الروسي، أي اللواتي يمارسن النشاط العلمي، 43% مقارنة بمتوسط النسبة العالمية التي بلغت 29% فقط.

وأعلن نائب وزير العلوم والتعليم العالي في روسيا، غريغوري تروبنيكوف، في خطاب ألقاه بمنتدى المرأة الأوراسي، على سبيل المقارنة، أن نسبة النساء العاملات في مجالات العلوم المختلفة في بريطانيا بلغت 39% وفي ألمانيا 28% وفي اليابان 16%.

فيما أشار تروبنيكوف، إلى أن النساء الروسيات يشكلن حصة كبيرة ضمن كوادر العلم ويتمتعن بكفاءة عالية. وعلى سبيل المثال، فإن 339 امرأة لكل ألف يمتلكن شهادة تعليم عال، ما يزيد عن حصة الذكور (264 لكل ألف).

إقرأ المزيد

وقال ترروبنيكوف إن طالبات الدراسات العليا في روسيا يشكلن نصف العدد الإجمالي للباحثين والباحثات. وأضاف أن 7 آلاف امرأة لديهن دكتوراه الدولة و36 ألفا حصلن على دكتوراه عادية.

وتشكل النساء نسبة 57% من أساتذة الجامعات والمعاهد، ما يزيد عن نسبة الأساتذة في بلدان متطورة كثيرة. أما نسبة النساء اللواتي ينشرن أعمالهن العلمية في المجالات العلمية فبلغت 21%.

يذكر أن منتدى المرأة الأوراسي الثاني يعقد في 19-21 سبتمبر، في بطرسبورغ تحت شعار "النساء في سبيل الأمن والتنمية المستقرة".

المصدر: تاس