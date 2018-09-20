بوتين لإزالة العوائق أمام عمل المرأة

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى حل مشكلة عدم المساواة بين الجنسين ورفع القيود المهنية، التي من شأنها أن تمثل عائقا أمام عمل النساء.

وأكد الرئيس الروسي خلال المنتدى الأورآسيوي للمرأة أنه "كلما كانت نجاحات المرأة أكثر، كلما استفاد العالم والدولة... وفي هذه الحالة سنكون قادرين على تعزيز القدرات الوطنية، وضمان تنمية شاملة، بما في ذلك للحضارة ككل".

واعتبر بوتين أنه من الضروري خلق الظروف الملائمة التي تساعد المرأة على تحقيق ذاتها في الحياة المهنية، كذلك من الضروري تجاوز الصورة النمطية في هذا الشأن.

وقال: "من المهم جدا فتح الطريق أمام الإنسان للحصول على التعليم الضروري، وخلق ظروف مريحة للعمل تمكن المرأة من الإحساس بأنها مستقلة ومعتمدة على ذاتها".

كما شدد بوتين في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على القيم التقليدية للأسرة وللأمومة.

وأكد الرئيس الروسي في مارس الماضي، أن أمام روسيا خطوات كثيرة للوصول إلى محو الفوارق بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى هذه الفوارق بدأت تتلاشى في السنوات الأخيرة في مجال الحياة المهنية.

المصدر: لينتا. رو