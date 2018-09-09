روسيا.. انخفاض ملحوظ في نسبة البطالة منذ مطلع 2018

قالت نائب رئيس الحكومة الروسية، تاتيانا غوليكوفا، إن نسبة البطالة شهدت انخفاضا في 54 إقليما روسيا.

وأعلنت غوليكوفا في اجتماع اللجنة الثلاثية الروسية لعلاقات العمل الاجتماعية الذي عقد، يوم الجمعة 7 سبتمبر الجاري، في موسكو إن عدد العاطلين عن العمل في روسيا انخفض منذ مطلع العام الجاري 95.6 ألف شخص، أو بنسبة 12.3%.

وقد سجلت إدارة العمالة، في 29 أغسطس الماضي، 679.9 ألف عاطل عن العمل في روسيا. فيما بلغ عدد المناصب الشاغرة في البلاد 1.7 مليون منصب.

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وأوضحت نائب رئيس الحكومة الروسية أن البطالة انخفضت في 54 إقليما روسيا. وشهدت كل من دائرتي نينيتس وتشوكوتكا ذاتيتي الحكم وجمهورية القرم الروسية وجمهوريتي توفا وأديغيا الروسيتيْن أكبر نسبة لانخفاض البطالة في البلاد.

بينما سجل ارتفاع طفيف لنسبة البطالة في 24 إقليما روسيا. كما سجلت أكبر نسبة لارتفاع البطالة في مقاطعة بينزا (2.1%) ومقاطعة مورمانسك (2.1%) وجمهورية كالميكيا الروسية (1.4%).

المصدر: تاس