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500 يورو غرامة لمن يأكل في شوارع مدينة إيطالية!

مجتمع

500 يورو غرامة لمن يأكل في شوارع مدينة إيطالية!
pexels-Maegan White
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منعت سلطات مدينة فلورنسا الإيطالية السياح من تناول الطعام في أربعة شوارع في المركز التاريخي الأثري للمدينة.

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وذكرت صحيفة ديلي ميل أن القانون الذي سنته سلطات المدينة دخل حيز التنفيذ، في 4 سبتمبر الجاري. وينص القانون الجديد على تغريم المخالف مبلغ 500 يورو.

وحدد القانون الساعات التي يمنع فيها الأكل في شوارع: فيا دي نيري "Via de Neri"، وبيازالي ديلي أوفيزي "Piazzale degli Uffizi" وبيازا ديل غرانو "Piazza del Grano" وفيا ديلا نينا "Via della Ninna"، من الساعة 12:00 حتى 15:00 ومن الساعة 18:00 حتى الساعة 22:00.

واتخذت هذه التدابير لحماية السكان المحليين من حشود السكان الذين يتوافدون لتناول الطعام في الشوارع ويعرقلون الحركة في المدينة.

وستتم مراقبة تنفيذ القانون الجديد من قبل متطوعين زودوا بصلاحيات إصدار الغرامات بحق المخالفين.

المصدر: لينتا. رو

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