علماء يكشفون عن تكتيكات يستخدمها الناس لمنع الخيانة الزوجية!

كشف علماء جامعة New Brunswick عن التكتيكات التي يستخدمها الناس لمنع أنفسهم من المضي قدما في الخيانة الزوجية ومحاربة مشاعر الإغراء.

ووجد استطلاع شمل أكثر من 350 شخصا، أن ممارسة الجنس مع الشريك هي أكثر الطرق المستخدمة شيوعا، لمنع محاولة الخيانة الزوجية.

وسأل العلماء 362 من البالغين "المغايرين جنسيا"، كيف قاوموا إغراءات الخيانة أثناء انخراطهم في علاقة عاطفية.

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واختار 75% من المشاركين في الدراسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و63 عاما، "تحسين العلاقة" كتكتيك رئيسي شمل عدة تحركات مثل، الخروج في موعد مع الشريك وبذل جهد إضافي لإنجاح العلاقة، أو ممارسة الجنس بشكل أكبر.

وينطوي التكتيك الثاني الأكثر شعبية "تجنب الاستباقية"، على محاولة تجنب الإغراء مع عدم الاقتراب أو الابتعاد عن مصدره.

أما التكتيك الثالث والأخير الذي استخدمه الناس، فينطوي على "الانتقاص من الإغراء"، أي الشعور بالذنب، والتفكير في الشخص المغري ضمن إطار سلبي.

ولسوء حظ أي فرد يقاوم الإغراء، وجدت دراسة متصلة أن التقنيات المتبعة غير فعالة إلى حد كبير، حيث لم يكن لأي من التكتيكات تأثير على مستوى الخيانة الجنسية، أو محاولة تحسين العلاقة الزوجية.

وبهذا الصدد، يقول الطبيب النفسي، أليكس فراديرا، الذي لم يشارك في الدراسة، إن النتائج الأخيرة لا يمكن تطبيقها إلا بعد "استبعاد مشاعر الإغراء".

المصدر: ديلي ميل