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العلماء يكشفون عن السبب الأساسي للخيانة الزوجية!

مجتمع

العلماء يكشفون عن السبب الأساسي للخيانة الزوجية!
imagebroker.com-© Adrian C. Nitu
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أكد باحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية، أن الاستقرار العاطفي والإمكانيات المادية والرغبة وحدها لا تؤدي إلى نجاح وثبات العلاقة الزوجية لفترة طويلة.

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ودرس العلماء العوامل الكثيرة التي تؤثر على قدرة الناس في اختيارهم للخيانة الزوجية، أو كما تسمى في الغرب تغيير شريك الحياة.

فوجدوا أن أساس الميل للخيانة الزوجية موجود لدى الذين غيروا شركاء حياتهم قبل "الزواج"، وأن ارتفاع احتمالات الخيانة يتعلق طرديا بطبيعة الحياة التي كان يعيشها الشخص، فكلما كان مبدلا لشركائه خلال أوقات زمنية قصيرة قبل زواجه، ازداد احتمال ارتكابه للخيانة الزوجية.

ويرى الباحثون أن السبب في ذلك يعود إلى أن هؤلاء الأشخاص لا يهتمون بالمشاعر الحقيقية في العلاقات، بل يسيطر عليهم تفريغ طاقاتهم الجسدية بالطرق المتاحة.

المصدر: لايف. رو

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