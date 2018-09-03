حادثة مشبوهة.. مصرع نجمة أسترالية على متن قارب في البحر المتوسط

لقيت نجمة أسترالية مصرعها في ظروف غامضة قبالة الشواطئ اليونانية، وذلك أثناء عملها على متن قارب فاره يعود لأحد الأثرياء المكسيكيين.

وعثرت الشرطة اليونانية على نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، سيناد ميكنامارا، وهي في حالة صحية حرجة جدا، إذ توفيت في مروحية النجدة التي كانت تقلها من القارب إلى المستشفى.

وفتحت الشرطة تحقيقا موسعا حول الحادثة، بما في ذلك حول الساعات الأخيرة التي أمضتها ميكنامارا في جزيرة كيفالونيا، قبيل صعودها إلى القارب الفاره الذي تعود ملكيته للملياردير المكسيكي، ألبرتوا بايليرز.

كما صرحت وسائل الإعلام اليونانية بأن بايليرز غادر القارب مع عائلته قبل أيام من وقوع الحادثة المشبوهة.

وفي السياق نفسه، أكد المحققون أن سبب الوفاة ما يزال مجهولا، وأن الشرطة احتجزت القارب وساقته إلى ميناء "أرغوستولي" لأغراض التحقيق.

تنحدر ميكنامارا من مقاطعة نيوساوذ ويلز الأسترالية، كما تتمتع بصيت واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة إنستغرام، إذ وثقت جميع سفراتها حول العالم على حسابها الخاص.

المصدر: Instagram + BBC News