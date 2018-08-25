أسترالية تجمع ثروتها من عناق الغرباء

بدأت مواطنة أسترالية من ولاية كوينزلاند قبل نصف سنة مهنة غريبة، تحصل منها على 1516 دولارا أستراليا في الأسبوع.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن جيسيكا أونيل (35 سنة)، كانت تعمل مدلكة وطبيبة نفسية في عيادتها الخاصة.

وتقول جيسيكا إن احتضان الغريب مقابل 81 دولارا أستراليا (الدولار الأمريكي = 1.37 دولار أسترالي)، يساعد الذين يشعرون بالوحدة والذين يعانون من الاكتئاب، على الشعور بأنهم محبوبون والناس بحاجة لهم.

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كما تجري أونيل جلسات علاج نفسي مقابل 111 دولارا أستراليا عن كل جلسة، وكذلك تنظم "لقاء صداقة" يتضمن تناول القهوة والعناق مقابل 152 دولارا أستراليا.

وأعربت جيسيكا عن حبها للناس والعناق، وأضافت قائلة: "هذا جزء من طبيعتي ومهمتي. وكانت أمي على شاكلتي وعناقها كان يجعل العالم حولي أفضل". واعترفت أن هذه الفكرة تبلورت لديها عندما كانت تحتضن زبائنها خلال جلسات العلاج النفسي، حيث ساعدهم هذا على الانفتاح ومكافحة القلق.

المصدر: لينتا. رو