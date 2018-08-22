الإعدام لمغتصبي طفلة صغيرة في الهند!

واجه مواطنان من الهند اتهامات بالاعتداء جنسيا على طفلة (8 سنوات) ومحاولة قتلها، وأصدرت المحكمة بحقهما حكما بالإعدام، وفقا لقوانين جديدة صارمة متعلقة بجرائم الاغتصاب في البلاد.

واستغرق المحققون قرابة شهرين كاملين حتى تمكنوا من إثبات تورط المجرمين، عرفان ميواتي وآصف ميواتي، في حادثة اغتصاب جماعي تضمنت تعذيب طفلة والاعتداء عليها، قبل جرح عنقها بسكين في محاولة جدية لقتلها.

وخلال الشهرين الماضيين، جمع محققو الشرطة شهادات 92 شخصا حول الجريمة، وكذلك 100 دليل جنائي يثبت تورط الشخصين دون غيرهما، بما في ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية وعينات الحمض النووي.

كما وجه القضاء أحكام الإعدام إلى المجرمين تبعا للقانون الجديد الصادر عن حكومة الهند، والذي يخص المعتدين جنسيا على الأطفال دون سن 12 عاما.

إقرأ المزيد

وفي 26 يونيو الماضي، قام المجرمان باختطاف الطفلة من باب مدرسة في منطقة "ماندسور"، حيث كانت تنتظر حضور والدها، وقاما باصطحابها إلى مكان منعزل، وشرعا باغتصابها، ومن ثم طعنا عنقها بسكين وتركوها وحيدة لكي تموت.

ولحسن الحظ، عثر بعض المارة على الفتاة الصغيرة وهي في حالة صحية حرجة، إذ قاموا بإسعافها إلى المشفى بعد مضي ساعات على حادثة الاعتداء الوحشية.

المصدر: RT