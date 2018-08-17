مصرع طفلة نسيها السائق في باص مدرسة مقفل!

توفيت طفلة تايلاندية صغيرة في رحلة ذهابها من البيت إلى المدرسة، وذلك عندما نسيها سائق باص المدرسة وأقفل الأبواب عليها، حيث ماتت بعد ثماني ساعات من مغادرة السائق.

وفي أول تصريح للشرطة التايلاندية، أشار المحققون في مدينة "ساي بوري" إلى أن الطفلة ماتت اختناقا، بسبب نقص الأوكسيجين وارتفاع درجة الحرارة داخل مقصورة الحافلة.

وعثر على الطفلة ميتة في فترة الظهيرة، بعد انتهاء الدوام المدرسي وصعود الطلاب إلى الباص مجددا، إذا كان لونها شاحبا وجسدها مرتفع الحرارة، مع وجود آثار سيلان الدماء من أنفها.

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وبعد اعتقال سائق الحافلة والتحقيق معه، أقر بأنه لم يتأكد من مغادرة الأطفال جميعا للحافلة المدرسية، وذلك قبل أن يقفل الأبواب ويغادر إلى منزله.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يترك فيها طفل ليموت بهذه الطريقة البشعة، فبين عامي 2012 و2016، توفي قرابة 6 أطفال في تايلاند في حوادث مشابهة، إما داخل الباصات أو في السيارات الموصدة.

المصدر: AFP