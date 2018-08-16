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"معجزة حقيقية".. ناج من جسر جنوى يتحدث عن لحظة وقوع الكارثة (فيديو)

مجتمع

RT
المواطن الإيطالي الذي نجى من حادثة انهيار الجسر.
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تحدث مواطن إيطالي لـ RT، عن نجاته بمعجزة حقيقية من حادثة انهيار جسر السيارت في مدينة جنوى، وكذلك عن تفاصيل الحادثة الرهيبة التي هزت إيطاليا وأسفرت عن وقوع 39 ضحية على الأقل.

وأفاد الناجي المصاب بأنه كان تحت الجسر مباشرة، يقود سيارته خلف شاحنة كبيرة عندما بدأ الجسر بالاهتزاز والتداعي. ولكن بمعجزة حقيقية، تمكن الرجل من قيادة سيارته والفرار من أسفل الجسر، قبيل لحظات من انهياره التام.

وبالرغم من تفادي الرجل حطام الجسر المتداعي، إلا أن قوة الضغط الناجمة عن الانهيار قذفت به أمتارا في الهواء ورمته على جدار إسمنتي قريب. وعند حدوث ذلك، دخل الرجل في حالة صدمة تامة، حيث يصعب عليه تذكر ما حدث بعدها.

وفي يوم الحادثة، صرح رئيس المقاطعة الإيطالية "ليغوريا"، بأن الانهيار أسفر عن مقتل 39 شخصا وجرح 15 آخرين.

ومع مضي 24 ساعة على الحادثة، طالب وزير النقل الإيطالي، دانيلو تونينيلي، باستقالة كافة أعضاء إدارة الشركة المسؤولة عن صيانة الجسر، "Autostrade per l’Italia". كما أضاف أن الدولة ستباشر بالإشراف على صيانة الجسور والطرقات في إيطاليا، بعد أن فشلت الشركة الأخيرة بفعل ذلك.

وفي تلك الأثناء، فتحت إيطاليا تحقيقا رسميا موسعا حول الحادثة وأسباب وقوعها، وتدرس اليوم فرض عقوبات مالية على الشركات المتورطة في كارثة جنوى.

المصدر: RT

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