مراهق ينقذ رجلا من سيارة غارقة!

أنقذ شاب يبلغ من العمر 16 عاما من منطقة إركوتسك الروسية رجلا من سيارة غارقة على بعد 23 كيلومترا من طريق إيركوتسك أوست أودا في روسيا.

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ووقع الحادث، في 11 أغسطس الجاري، عندما كانت مجموعة من الرجال تستجم على ضفاف بحيرة، حيث دخل اثنان منهم سيارتهما وناورا فيها على حافة البحيرة فانزلقت وغرقت في المياه.

وتمكن الراكب من الخروج منها لكن السائق بقي عالقا فيها وهي تحت الماء. وفي هذه الأثناء، شهد الحادثة، ألكسندر دوبروفين، وهو طالب مدرسة في الصف التاسع، حيث كان يصطاد الأسماك في البحيرة، فهرع دون تردد إلى الماء وساعد السائق في الخروج من السيارة والسباحة حتى الشاطئ.

واستدعى شهود العيان الذين كانوا أيضا يستجمون في نفس المنطقة رجال الشرطة والإسعاف، وتم كتابة ضبط بحق السائق الذي عوقب بغرامة قدرها 30 ألف روبل، وسحبت رخصة القيادة منه لمدة عامين، بسبب قيادته للسيارة وهو ثمل.

المصدر: لايف. رو