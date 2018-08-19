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صورة .. حمل جماعي لـ16 ممرضة في مشفى بأمريكا!

مجتمع

صورة .. حمل جماعي لـ16 ممرضة في مشفى بأمريكا!
Reuters Michaela Rehle
صورة من الارشيف
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أعلنت 16 ممرضة من العاملات في مركز بانر ديزرت الطبي في أريزونا الأمريكية عن حملهن في فترة واحدة تقريبا، وأنهن لم يعلمن بحبلهن الجماعي إلا بالصدفة.

ونشرت آشلي أدكينز، أحدى موظفات المركز الحوامل على صفحتها في فيسبوك، صورا ومقاطع فيديو للممرضات المذكورات، مشيرة إلى أن الولادات ستتم بشكل جماعي نسبيا بين أكتوبر ويناير.

وأكدت الممرضات، أنهن لم يخططن أبدا لهذا الحمل الجماعي، وأن تزامنه جاء بالصدفة ويرغبن في الأسبوع المقبل، إحياء حفل مشترك يتم الإعلان فيه عن جنس مواليدهن.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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