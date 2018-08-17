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لمن لا يملك المال.. فطائر مجانية في دمشق!

مجتمع

لمن لا يملك المال.. فطائر مجانية في دمشق!
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انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعية خبر فريد يعلن فيه محل فطائر في العاصمة السورية، تقديم فطائره مجانا لمن لا يملك المال.

وقال صاحب مطعم "مستر منقوشة"، هشام الأشقر، لوسائل إعلام، إن "الفكرة ظهرت بعد زيادة مستوى الفقر عند المواطنين، ووجود أشخاص لا يملكون المال لشراء وجبة طعام لأطفالهم".

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أما محاسب المطعم، أنس الأشقر، فقد أشار إلى أن عدد الذين يطلبون فطائر مجانية يتراوح بين 2 إلى 10 أشخاص يوميا، "ويرغب البعض بطلب الفطائر لكننا نعلم أنهم لا يملكون ثمنها، فنعطيهم إياها دون أن نطلب منهم المال".

وأوضح أنس أن توزيع الفطائر مجانا على الذين لا يملكون المال لا يؤثر على دخل المحل بشكل كبير، فالمتجر في وسط دمشق وحركة البيع جيدة. وأضاف قائلا: "كما يقال الخير بالخير، فما راح أنكسر وإذا خسر المحل عندها أعتذر عن تقديم الفطائر المجانية".

المصدر: وسائل إعلام سورية

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