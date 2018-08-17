تعويض مسلمة سويدية رفضت مصافحة رجل أثناء مقابلة عمل!

حصلت امرأة سويدية مسلمة، تم إنهاء مقابلتها الوظيفية قبل أن تبدأ لعدم مصافحة رجل يجري معها المقابلة، على تعويض مالي.

وتقدمت فرح الحاجه، البالغة من العمر 24 عاما، لإجراء مقابلة للحصول على وظيفة كمترجمة في مسقط رأسها أوبسالا، ولكن طلبها قوبل بالرفض، بعد أن امتنعت (لأسباب دينية) عن مصافحة الشخص الذي يجري معها المقابلة.

وفي أول حكم من نوعه، قضت محكمة العمل السويدية بأن الشركة مارست التمييز في المعاملة ضد المرأة المتقدمة للوظيفة. وفرضت على الشركة دفع 3400 جنيه إسترليني كتعويض.

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وأعربت الشركة عن أن تصرف، فرح، يتعارض مع متطلباتها من الموظفين الذين سيتعاملون مع الرجال والنساء على حد سواء.

ولكن صحيفة Local ذكرت، أن السيدة فرح كانت تود تقديم خدمات الترجمة عن طريق الهاتف أو مكالمات الفيديو، ولم يكن عليها مقابلة العملاء وجها لوجه.

وقال أمين الحماية من التمييز في المعاملة السويدي، الذي مثّل السيدة الحاجه، إن الحكم أخذ في الاعتبار "مصالح الموظف وأهمية الحفاظ على حماية الحرية الدينية"، وفقا لتقارير BBC.

ورأت محكمة العمل السويدية أن رفض السيدة فرح لمصافحة رجل لأسباب دينية، تحميها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

يذكر أن 3 قضاة حكموا لصالح دعوى السيدة الحاجه، بينما صوت اثنان ضدها.

المصدر: إنديبندنت