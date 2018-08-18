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موسكو تتحول إلى حافلات الكهرباء بحلول 2021

مجتمع

موسكو تتحول إلى حافلات الكهرباء بحلول 2021
Rian/Vladimir Pesnya
الحافلة الكهربائية "بايونير" في معرض المواصلات الكهربائية في موسكو 2018
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صرح عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، على حسابه في موقع تويتر، بأن أولى حافلات النقل العام التي تعمل بالكهرباء ستدخل الخدمة في العاصمة الروسية، في 3 سبتمبر المقبل.

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وسوف تخدم تلك الحافلات على خطوط هيئة المواصلات العامة في العاصمة، حيث تعاقدت إدارة المدينة لتوريد 200 حافلة تعمل بالكهرباء. وسوف تقدم هيئة المواصلات هدية لسكان المدينة وزائريها، بإتاحة ركوب هذه الحافلات مجانا طوال الشهر الأول لاستخدامها (شهر سبتمبر).

وتعتزم إدارة المدينة شراء 900 حافلة بحلول عام 2020، وفقا للعمدة. كما تخطط للتخلي عن جميع صفقات شراء الحافلات التي تعمل بالديزل، بحلول عام 2021.

المصدر: إنترفاكس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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