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رئيس إسرائيلي من هواة الأفلام المصرية!

مجتمع

رئيس إسرائيلي من هواة الأفلام المصرية!
Reuters Jean-Marc Loos
شمعون بيريز
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كشفت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز الذي توفي في سبتمبر من العام 2016، كان من هواة الأفلام المصرية.

وأشار موقع "إسرائيل بالعربية" أمس على حسابه في "تويتر"، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لوفاة الممثل المصري نور الشريف، إلى أن الإسرائيليين يكرمون ذكرى نجم السينما العربية من خلال مشاهدة الأفلام المصرية المترجمة إلى العبرية.

وأكد أن الرئيس الراحل "لم يكن يفوت فرصة لمتابعة الأفلام المصرية باعتبارها أول جسر للتعرف على ثقافة الجوار قبل السلام".

المصدر: إسرائيل بالعربية

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