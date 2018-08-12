رئيس إسرائيلي من هواة الأفلام المصرية!

كشفت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز الذي توفي في سبتمبر من العام 2016، كان من هواة الأفلام المصرية.

وأشار موقع "إسرائيل بالعربية" أمس على حسابه في "تويتر"، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لوفاة الممثل المصري نور الشريف، إلى أن الإسرائيليين يكرمون ذكرى نجم السينما العربية من خلال مشاهدة الأفلام المصرية المترجمة إلى العبرية.

وأكد أن الرئيس الراحل "لم يكن يفوت فرصة لمتابعة الأفلام المصرية باعتبارها أول جسر للتعرف على ثقافة الجوار قبل السلام".

يتذكره الإسرئيليون 🇮🇱 #نور_الشريف من خلال مشاهدة الأفلام #المصرية المترجمة للعبرية بعد ظهيرة يوم الجمعة على القناة1 حتى #الرئيس_الإسرائيلي الراحل شمعون بيرس لم يكن يفوت فرصة للمتابعة باعتبارها اول جسر للتعرف على ثقافة الجوار قبل السلام .رحم الله هذا الفنان القدير🏆 الذي ابدع https://t.co/Wusol1HC79 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ١١ أغسطس ٢٠١٨

المصدر: إسرائيل بالعربية