 
مباشر

المرأة أم غيرها.. من المسؤول عن وحدة الرجال؟

مجتمع

المرأة أم غيرها.. من المسؤول عن وحدة الرجال؟
imagebroker.com-© Frank Röder
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmuc

عثر علماء جامعة نيقوسيا في قبرص على الأسباب الرئيسية التي تمنع الرجل من العثور على نصفه الآخر في الحياة وتبقيه وحيدا.

وأوردت صحيفة ديلي ميل الدراسة التي أجرتها جامعة نيقوسيا ردا على تساؤلات من مستخدمي موقع ريديت الإلكتروني الشهير، حول أسباب وحدة الرجال وفشلهم في العثور على شريكات حياتهم، حتى وإن كانوا يتمتعون بصحة نفسية وجسدية جيدة، ولديهم مكانة مرموقة في المجتمع والحياة.

إقرأ المزيد
المرأة تفكر جيدا قبل طلب الطلاق 10 أسباب رئيسية تدفع النساء لطلب الطلاق

وأضافت الصحيفة أن الاستبيان الذي أجراه الخبراء بين أن إحدى أكثر إجابات الرجال في منتصف العمر انتشارا حول هذا السؤال: "الخوف من تكرار أخطاء الماضي في علاقاتهم القديمة".

ومن بين الأسباب الأكثر انتشارا بين الرجال لعدم قدرتهم على إيجاد شريك الحياة هو "تدقيقهم في التفاصيل"، فهم غير مستعدين لبناء علاقة لمجرد ملء الفراغ وحسب ومع أي امرأة "تلوح في الأفق".

كما وضحت نسبة كبيرة من 6700 رجل، أجابوا على أسئلة الاستبيان، أنهم يعتبرون العلاقات طويلة الأمد أمرا مستحيلا.

إقرأ المزيد
الأعزب أكثر سعادة من المتزوج!

وفي نفس الوقت، أوضح رجال (منتصف العمر) أن التطور البشري لم يعد يتطلب حربا من الرجال في ما بينهم للفوز بالأنثى، لأنهم يمتلكون القدرة على اختيار شريكتهم "المثالية" براحة.

وأكد الباحثون أن هذه المشكلة الاجتماعية المعاصرة تتحمل أكثر من إجابة، ولها أكثر من وجه يؤثر على إيجاد شريك الحياة الملائم. فالنساء ينظرن إلى عدة أمور لها علاقة بحياة مستقرة طويلة الأمد كالهيئة الخارجية ومستوى الدخل وغيرها من التفاصيل التي عادة ما تثير اهتمامهن.

المصدر: لايف. رو 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا