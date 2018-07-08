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10 أسباب رئيسية تدفع النساء لطلب الطلاق

مجتمع

10 أسباب رئيسية تدفع النساء لطلب الطلاق
Globallookpress Michaela Begsteiger/http://imagebroker.com/#/search/
المرأة تفكر جيدا قبل طلب الطلاق
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استطلع علماء نفس بريطانيون رأي أكثر من 43 ألف امرأة عن الأسباب التي تدفع الزوجة إلى طلب الطلاق من زوجها، وحددوا أهم 10 أسباب لذلك.

وبينت نتائج الاستطلاع أن الخيانة الزوجية جاءت في المرتبة الثانية بين أسباب الطلاق العشرة الرئيسية، في حين احتل اختلاف أهداف الزوجين في الحياة المرتبة الأولى.

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أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الشجار الدائم بين الزوجين، والذي تتحول بسببه الحياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق. وتمثل السبب الرابع في قلة العلاقة الجنسية بين الزوجين.

ووضع الاستبيان سوء الحالة النفسية للزوج في المرتبة الخامسة. وجاءت الدوافع والأسباب الأخرى مرتبة على النحو التالي: السلوك غير اللائق للزوج، الملل وعدم الشعور بأهمية الحياة الزوجية، العنف الجسدي أو العاطفي، المشكلات البيتية المختلفة، وأخيرا المال.

المصدر: رامبلر

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

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