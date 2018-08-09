"السحر الأسود" يقتل عائلة كاملة!

نشرت صحيفة ديلي ميل خبر مقتل أسرة مكونة من 4 أشخاص، دفنوا في فناء منزلهم في ولاية كيرلا الهندية، في ظروف مرتبطة بـ"السحر الأسود".

وعثرت الشرطة على جثث ضحايا الجريمة الغامضة وهم: كانات (52 عاما) وزوجته سوشيلا (50 عاما) وابنتهما آرشا (21 عاما) وأرجون (18 عاما).

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وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة، وأفادت التحريات بأن أحد السكان المحليين واسمه أنيش، هرب فور الإعلان عن اكتشاف الجثث.

وتبين أن كانات وأنيش كانا يمارسان السحر الأسود معا لعدة سنوات. لكن أنيش قرر أن يعمل في السحر لوحده وافتتاح مكانه الخاص بذلك. لكنه لم ينجح في "سحره الأسود"، وقرر أن كانات هو الذي سرق قدراته السحرية، وأن الطريقة الوحيدة لاسترجاع مهاراته هي القضاء على "سارقها" وجميع أفراد أسرته.

وتمكنت الشرطة من معرفة تفاصيل الجريمة البشعة بعد أن قبضت على ليبيش شريك أنيش، حيث اعترف بأنه وأنيش هجما على ماعز تعود لكانات لاستدراجه وزوجته إلى الخارج، وضرباهما حتى الموت. وعندما تدخلت ابنتهما آرشا قتلاها أيضا، وحين دخلا المنزل وجدا ابنهما وقتلاه بمنجل.

ويقبع ليبيش الآن في السجن ولا يزال البحث جاريا عن أنيش الذي فقد مهاراته في "السحر الأسود" فقتل أربعة أفراد من عائلة واحدة.

المصدر: لايف. رو